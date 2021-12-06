Североуральск, Свердловская область, 6 декабря, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Замглавы Североуральска Свердловской области Светлана Миронова возмутилась в связи с тем, что на местных форумах населённый пункт некоторые именуют «сральском». Об этом пишут СМИ.

Читатель 2012] Североуральск

По данным издания «Про Североуральск.Ру», это произошло 3 декабря на одном из совещаний. Чиновница заявила, что не надо отзываться нелестно о городе, в котором живёшь. А «оскорбительные» комментарии нужно удалять.

«Есть же модераторы, вот пусть удаляют такие комментарии», — цитирует её издание.