Тбилиси, , 21:55 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что в следующем году ВВП на душу населения достигнет $ 5 500, сообщает 6 декабря Первый канал грузинского населения.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Общий объем экономики страны в следующем году составит 65 млрд. лари ($ 20,87 млрд.), а это означает, что валовой внутренний продукт на душу населения превысит $ 5 500 долларов, что явится историческим максимумом, заявил премьер-министр Гарибашвили на заседании правительства. Как отметил премьер-министр, несмотря на пандемию, в проекте бюджета на 2022 год капитальные расходы не сокращены.

«В этом году у нас был высокий экономический рост. Мы прогнозируем двузначный экономический рост в конце года, что позволило нам увеличить бюджет на 1 млрд. 310 млн. лари ($ 420 млн.) по сравнению с первым утвержденным вариантом в этом году. В дополнение к этому нам также удалось сократить долг, и по отношению к ВВП в 2022 году с 60%, которые составляли внешний долг страны, наш долг сократится до 51,1%. Также мы сократим до 4,2% дефицит бюджета. Совокупный бюджет составит 21,8 млрд. лари ($ 6, 998 млрд.) Мы прогнозируем шестипроцентный экономический рост в 2022 году», — сказал Гарибашвили.