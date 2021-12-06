Лос-Анджелес, США, , 20:45 — REGNUM Глава Marvel Кевин Файги официально объявил о том, что Чарли Кокс вернётся к роли Сорвиголовы. Интервью с продюсером было опубликовано 6 декабря на сайте портала Cinema Blend.

Мэтт Мёрдок Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США

В разговоре с журналистами Файги отметил, что хотя Кокса и утвердили на роль, пока киностудия не хочет раскрывать информацию о том, в каком именно кинокомиксе он вновь появится в образе Мэтт Мёрдока.

Напомним, Чарли Кокс исполнил главную роль в сериале Netflix и Marvel «Сорвиголова», который выходил на потоковом сервисе с 10 апреля 2015 года по 30 ноября 2018-го. Отметим, что изначально актёр не верил в то, что Marvel вновь позволит ему сыграть этого персонажа.

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