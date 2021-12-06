Москва, 6 декабря, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Заявления немецкого дипломата Вольфганга Ишингера — очень плохой знак для Украины и ее истеблишмента. Об этом 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz Вольфганг Ишингер

«Слова немецкого дипломата Ишингера о том, что «Северный поток 2» поздно останавливать — плохой знак для Украины. Очень плохой. А все потому, что его слова — это, условно говоря, не только голос Германии, но и голос США», — заявил эксперт.

«Все дело в том, что Ишингер — это типичный до мозга костей пример американизированного немца, который не может представить свою страну иначе как сателлитом США», — отметил политолог.

Тимофей Борисов «В его специфическом случае можно даже говорить об идеологическом растлении несовершеннолетнего. Процесс его американизации начался уже в 17-летнем возрасте, когда в 1963-м он начал участвовать в программе обмена школьниками в США. Промывание мозгов молодого Вольфганга продолжилось и когда ему было 27 лет. Тогда в 1973 году он начал учебу в Fletcher School of Law and Diplomacy в Массачусетсе. В 1975-м он стал дипломатом в МИД ФРГ. А в 1978 стал участником «программы молодых руководителей» Американского совета по Германии. Он работал в посольстве ФРГ во Вашингтоне, которое он возглавлял с 2001 по 2006 год».

Напомним, что председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер констатировал, что проект «Северный поток-2» является проблемой, но также признал, что бороться против запуска этого проекта бесполезно.