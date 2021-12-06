6 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 21:18 — REGNUM Народное шествие по центральным проспектам столицы Грузии Тбилиси, в котором приняли участие несколько тысяч граждан Грузии, протестующих против введения системы зелёных паспортов, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 6 декабря в социальной сети Facebook.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Могли ли мы все ещё два года назад представить, что такое будет происходить? Мне до сих пор кажется, что какой-то ужастик американский смотрю, но это реальность. Антиутопия, как она есть», — поделилась своим мнением Наталья В.

Многие пользователи пришли к выводу, что насаждение так называемых ковид-паспортов в любых их интерпретациях и принуждение к вакцинации являются настоящим преступлением против основных прав человека, против которого необходимо сопротивляться всем гражданам, для кого свобода воли — не пустой звук.

Covid-19 паспорт Un.org

«Принудительная вакцинация — это преступление против человечности. Я очень рад, что не только в России большое количество людей это осознаёт, но и в других странах. Грузины молодцы — вспомнили о своих правах», — указывает Фуад М.

Некоторые комментаторы отмечают, что правительства практически всех государств на Земле, словно по указке, действуют штампованно, и их не волнует, что принудительная вакцинация в западных странах наглядно показала свою слабую эффективность в условиях появления всё новых и более опасных форм коронавируса.

«Одна методичка на весь мир. Люди против сегрегации и дискриминации, а правящим элитам всё равно, они выполняют поставленную задачу и плевать они хотели на людей и их права и свободу. Политико-медицинская диктатура в самом худшем её проявлении», — написал Максим К.

Часть людей полагает, что после массовых протестов грузинский народ всё равно смирится и отдастся злому року.

«Побегают, попрыгают и сядут на своё место. Точно так же как и на выборах. Тянули до последнего. Правительство Грузии уже всё давно запланировало и все решения приняло. Надо было всё это начинать хотя бы в октябре, а не тогда, когда жареный петух клюнул», — отмечает Диана Д.

Ряд пользователей указывает на то, что протестующие своими действиями могут спровоцировать очередную вспышку COVID-19 в Грузии.

«Когда будет новая вспышка и многие из них заболевают, то врачам потом разгребать последствия этих антиваксеров, таскать на себе мёртвых с коек и перекладывать на них новых», — пишет Тарас Г.

Нашлись и те, кто убеждены, что «ковид-паспорта» никоим образом не спасут Грузию от пандемии коронавируса, они способны лишь внести раскол в грузинское общество.

«Разве человека, имеющего «ковид-паспорт», вспышка коронавируса обойдёт стороной? Будет болеть, как и все остальные, может быть, чуть легче. Хочешь — прививайся. Чего другим-то это насаждать?» — задаётся вопросом Ana B.

«Привитые тоже болеют и тоже умирают, как и непривитые. Они так же являются разносчиками вируса. Всё специально делается ради раздора между людьми, в этом кто-то видит какую-то выгоду», — уверен Елена А.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

Напомним, 5 декабря по центральным проспектам столицы Грузии Тбилиси состоялось народное шествие, в котором приняли участие несколько тысяч граждан Грузии, протестующих против введения системы зелёных паспортов.