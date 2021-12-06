Бишкек, 6 декабря, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Налоговая служба опубликовала информацию об официальных доходах и имуществе президента Киргизии Садыра Жапарова за 2020 год, передают миргизские СМИ сегодня, 6 декабря.

Gov.kg Президент Киргизии Садыр Жапаров

Отметим, что Жапаров после октябрьских событий минувшего года исполнял обязанности премьер-министра и главы государства.

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В своей декларации о доходах он указал, что за 2020 год его доходы составили 247,9 тысячи сомов (215,5 тысячи рублей). В собственности у президента Киргизии находится только земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 6 гектаров.

По официальным данным, близкие родственники Садыра Жапарова владеют двумя домами площадью 50,7 и 389 квадратных метров, соответственно, и гаражом площадью 17,2 квадратных метра.

Также стало известно, что супруга президента Киргизии Айгуль Жапарова является директором общественного фонда «Умут булагы» («Источник надежды»).

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые сразу же переросли в массовые беспорядки.

Протесты привели к захвату Белого дома, после чего протестующие вынудили правительство и президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку. Новым главой государства стал Садыр Жапаров.