Буэнос-Айрес, , 21:13 — REGNUM Экспорт автомобилей, сошедших с конвеера аргентинских заводов, в ноябре увеличился на 43% по сравнению с прошлым годом, по данным Аргентинской ассоциации автомобильных заводов (ADEFA) на 5 декабря. Об этом сообщает южно-атлантическое информагентство MercoPress

Производство автомобилей в ноябре увеличилось на 42,7% до 46 490 единиц, что на 13,4% больше, чем в октябре. Экспорт вырос на 182,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 32 513 автомобилей. Однако поставки новых автомобилей на внутренний рынок по сравнению с 2020 годом упали на 11,5%.

Несмотря на успехи в экспорте, внутренний рынок продолжает терять позиции. 70% произведенной техники экспортируется. Собственный автопром в Аргентине не развит, но на территории страны размещаются заводы таких гигантов, как Volkswagen, Peugeot, General Motors.

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