Прага, , 20:31 — REGNUM Обязательная вакцинация пенсионеров от коронавируса будет введена в Чехии, сообщил 6 декабря журналистам чешский министр здравоохранения Адам Войтех.

Первичный осмотр терапевта в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM

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Он уточнил, что распоряжение чешского минздрава на эту тему «должно быть опубликовано до конца текущей недели». Чиновник пояснил, что чешское правительство сегодня, 6 декабря, поддержало идею минздрава.

По словам Войтеха, обязательная вакцинация от COVID-19 будет введена для жителей Чехии старше 60 лет. Кроме того, обяжут вакцинироваться медицинских работников, сотрудников соцобслуживания, а также полицию и пожарных.

Эта прививочная кампания на обязательной основе начнёт в Чехии действовать с 1 марта 2022 года. Войтех добавил, что новое правительство может отменить это решение.

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