Москва, , 20:29 — REGNUM В понедельник, 6 декабря в Москве состоялся финал первого тура всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний», организованной Российским обществом «Знание».

Интеллектуальные игры Кристина Уколова, ИА REGNUM

250 игроков из 50 команд из всех регионов страны собрались, чтобы сразиться за победу в финале. В десятку лучших вошли команды из Москвы, Уфы, Новосибирска, Казани, Орла и Балаково. Тройку лидеров возглавила команда «Первая сборная» из Москвы, второе место заняла команда из Уфы, а третье — из Балаково.

Победителей и финалистов первого тура «Лиги Знаний» поздравил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко: «Поздравляю вас с выходом в финал, это было действительно сложно. Такие викторины — это не просто игра, а очень правильный формат популяризации знаний, просвещения, особенно среди молодежи. Невозможно не увлечься этой игрой. А чтобы выйти в финал, надо быть настоящим эрудитом. Вы знаете, что в январе стартует следующий тур «Лиги Знаний», к сентябрю готовится Гранд-финал. Учитывая большой интерес к викторине, мы хотели бы сделать ее частью программы обучения в «Центре знаний» на горе Машук в Пятигорске. Также мы планируем запустить такие викторины в молодежных центрах по всей стране. И чтобы больше людей могли принять в них участие, мы готовы делать отборочные этапы в каждом регионе».

Финальная игра продлилась около более двух часов, за которые командам было задано 39 вопросов в 7 раундах. Для подготовки ответа на каждый вопрос было отведено от 30 до 120 секунд. Участники финала соревновались в знании литературы, архитектуры, искусства, науки и технологий, зоологии и кинематографа.

Всего в финале встретились команды из 14 регионов страны: 14 команд из Москвы, 11 команд из Санкт-Петербурга, 8 команд из Уфы, 3 команды из Владивостока, 3 команды из Новосибирска, 2 команды из Балаково Саратовской области и одна из Саратова. Среди финалистов также жители Калуги, Казани, Тамбова, Пензы, Йошкар-Олы, Орла, Стерлитамака и Уссурийска. В командах собрались люди самых разных профессий: учителя и врачи, музыканты и дизайнеры, программисты, юристы и многие другие.

Десять лучших команд отправятся в «Большое путешествие» по России: на Камчатку, Байкал, Алтай, Сахалин или другие места по их выбору.

Ринат Сибаев, — Мы тренируемся каждые выходные, но к такой победе никогда нельзя подготовиться. Мы были шокированы, когда объявили, что наша команда заняла первое место». Автор «Поехать планируем на Камчатку. Таких призов нет нигде, и мы очень хотим посмотреть интересные места в России, — поделился капитан команды-победителя, — Мы тренируемся каждые выходные, но к такой победе никогда нельзя подготовиться. Мы были шокированы, когда объявили, что наша команда заняла первое место».

Остальные 40 команд будут награждены турами по своим регионам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая игра «Лиги Знаний» состоялась 25 сентября. Всего в четырех отборочных играх участвовали 4 тысячи команд — более 20 000 человек из 530 городов.

Игрокам нужно было собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте проекта.

Участие бесплатное, и прием заявок на следующий сезон уже открыт, а первая игра следующего тура состоится уже 15 января. Отборочные игры будут проходить каждые две недели.

Первый сезон «Лиги Знаний» завершится в сентябре 2022.

Всего в сезоне — три тура, отборочные игры каждого тура проходят онлайн раз в две недели, их победители встречаются в полуфинале. 50 команд-финалистов тура приезжают в Москву, чтобы сразиться в финальной интеллектуальной схватке. По итогам финала каждого тура 10 команд-победителей станут участниками Гранд-финала. К ним присоединятся 15 команд-лидеров рейтинговой таблицы всего сезона. Еще три команды пройдут в Гранд-финал, минуя все отборочные игры и полуфиналы, по результатам проведения секретных игр «Джокер» — по одной в каждом туре. Таким образом, 48 команд встретятся в Москве на Гранд-финале осенью 2022 года, чтобы определить лучших из лучших.