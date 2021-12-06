Лучшими из «Лиги Знаний» стали интеллектуалы из Москвы, Уфы и Балаково
Москва, 6 декабря, 2021, 20:29 — ИА Регнум. В понедельник, 6 декабря в Москве состоялся финал первого тура всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний», организованной Российским обществом «Знание».
250 игроков из 50 команд из всех регионов страны собрались, чтобы сразиться за победу в финале. В десятку лучших вошли команды из Москвы, Уфы, Новосибирска, Казани, Орла и Балаково. Тройку лидеров возглавила команда «Первая сборная» из Москвы, второе место заняла команда из Уфы, а третье — из Балаково.
Победителей и финалистов первого тура «Лиги Знаний» поздравил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко: «Поздравляю вас с выходом в финал, это было действительно сложно. Такие викторины — это не просто игра, а очень правильный формат популяризации знаний, просвещения, особенно среди молодежи. Невозможно не увлечься этой игрой. А чтобы выйти в финал, надо быть настоящим эрудитом. Вы знаете, что в январе стартует следующий тур «Лиги Знаний», к сентябрю готовится Гранд-финал. Учитывая большой интерес к викторине, мы хотели бы сделать ее частью программы обучения в «Центре знаний» на горе Машук в Пятигорске. Также мы планируем запустить такие викторины в молодежных центрах по всей стране. И чтобы больше людей могли принять в них участие, мы готовы делать отборочные этапы в каждом регионе».
Финальная игра продлилась около более двух часов, за которые командам было задано 39 вопросов в 7 раундах. Для подготовки ответа на каждый вопрос было отведено от 30 до 120 секунд. Участники финала соревновались в знании литературы, архитектуры, искусства, науки и технологий, зоологии и кинематографа.
Всего в финале встретились команды из 14 регионов страны: 14 команд из Москвы, 11 команд из Санкт-Петербурга, 8 команд из Уфы, 3 команды из Владивостока, 3 команды из Новосибирска, 2 команды из Балаково Саратовской области и одна из Саратова. Среди финалистов также жители Калуги, Казани, Тамбова, Пензы, Йошкар-Олы, Орла, Стерлитамака и Уссурийска. В командах собрались люди самых разных профессий: учителя и врачи, музыканты и дизайнеры, программисты, юристы и многие другие.
Десять лучших команд отправятся в «Большое путешествие» по России: на Камчатку, Байкал, Алтай, Сахалин или другие места по их выбору.
Остальные 40 команд будут награждены турами по своим регионам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая игра «Лиги Знаний» состоялась 25 сентября. Всего в четырех отборочных играх участвовали 4 тысячи команд — более 20 000 человек из 530 городов.
Игрокам нужно было собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте проекта.
Участие бесплатное, и прием заявок на следующий сезон уже открыт, а первая игра следующего тура состоится уже 15 января. Отборочные игры будут проходить каждые две недели.
Первый сезон «Лиги Знаний» завершится в сентябре 2022.
Всего в сезоне — три тура, отборочные игры каждого тура проходят онлайн раз в две недели, их победители встречаются в полуфинале. 50 команд-финалистов тура приезжают в Москву, чтобы сразиться в финальной интеллектуальной схватке. По итогам финала каждого тура 10 команд-победителей станут участниками Гранд-финала. К ним присоединятся 15 команд-лидеров рейтинговой таблицы всего сезона. Еще три команды пройдут в Гранд-финал, минуя все отборочные игры и полуфиналы, по результатам проведения секретных игр «Джокер» — по одной в каждом туре. Таким образом, 48 команд встретятся в Москве на Гранд-финале осенью 2022 года, чтобы определить лучших из лучших.