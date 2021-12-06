Рим, 6 декабря, 2021, 20:27 — ИА Регнум. В «трендах» 2021 года — рождественские ели, у которых ветви начинаются лишь с середины ствола, сообщает ведущее итальянское информагентство Ansa в понедельник, 6 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогоднее украшение на елке

«Полуёлки» особенно нравятся семьям, в которых есть дети или домашние животные, отмечается в публикации.

Удаленность ветвей от пола позволяет предотвратить падение дерева, а также возможные травмы детей и животных, подчеркнули авторы.