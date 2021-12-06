Лос-Анджелес, США, 6 декабря, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Пользователи онлайн-магазинов PlayStation Store и Microsoft Store получили возможность совершить предзагрузку тизера фантастического фильма «Матрица: Воскрешение». Анонсирующий ролик был опубликован 6 декабря на YouTube-канале Unreal Engine.

Tobias_ET Матрица

Авторы приложения под названием «Матрицы: Пробуждение» сообщили, что оно создавалось на основе «движка» Unreal Engine 5. Ожидается, что запустить тизер можно будет 9 декабря 2021 года, релиз будет приурочен к церемонии вручения премии The Game Awards 2021 за достижения в индустрии видеоигр.

Напомним, премьера фильма «Матрица: Пробуждение» состоится в России 16 декабря 2021 года. В качестве режиссёра проекта выступила Лана Вачовски, в новом фильме франшизы к своим ролям вернутся Киану Ривз иКэрри-Энн Мосс.