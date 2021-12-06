, 20:25 — REGNUM 6 декабря главный тренер леверкузенского «Байера-04» Херардо Сеоане сообщил, что 30-летний российский голкипер Андрей Лунев должен дебютировать за немецкий клуб 9 декабря в матче заключительного шестого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22 с венгерским «Ференцварошем», который пройдет в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена»: «В матче с «Ференцварошем» мы собираемся провести максимально возможную ротацию состава. Андрей Лунев начнет этот матч в старте, мы с ним это уже обговорили. Он всегда хорошо тренировался и заслужил шанс сыграть», — цитирует швейцарского тренера издание Kicker.

Андрей Лунев Вячеслав Евдокимов

В текущем сезоне первым номером леверкузенской команды является 32-летний голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки, принявший участие в 21-м матче за «фармацевтов» во всех турнирах, в которых пропустил 25 мячей.

Андрей Лунев перешел в «Байер-04» в летнее трансферное окно из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Текущее соглашение российского голкипера с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.