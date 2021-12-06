Милан, Италия, 6 декабря, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Итальянское популистское «Движение 5 звезд» привлекло на свою сторону множество граждан, чья мотивация голосовать за «партию против истеблишмента» была весьма серьезной и разумной, заявил в понедельник, 6 декабря, лидер правоконсервативной партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Paz.ca Сильвио Берлускони

Наблюдатели полагают, что сказанное Берлускони — сигнал о готовности работать в коалиции с популистами и после следующих выборов, в случае, если не удастся договориться о коалиции правоконсервативных партий.

В нынешнее правительство Италии, сформированное Марио Драги в феврале 2021 года, входят леволибералы, популисты и две из трех правоконсервативных партий — Берлускони и Маттео Сальвини. Из крупных партий в оппозиции остались только «Братья Италии» (также правоцентристы).