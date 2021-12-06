Владимир, , 20:22 — REGNUM Во Владимирской области, по данным на 6 декабря, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 545 тыс. 929 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцинация Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

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Полностью вакцинацию против новой коронавирусной инфекции завершили 484 тыс. 94 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 74 тыс. 313 носителей коронавируса. Скончался 2701 человек.