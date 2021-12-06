Нарьян-Мар, 6 декабря, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Губернатор НАО Юрий Бездудный выразил беспокойство сокращением ставок в окружной больнице. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружной администрации, речь идёт о приказе исполняющего обязанности главного врача медорганизации о сокращении ряда ставок медицинских работников.

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В департаменте здравоохранения округа пояснили, что корректировка — это всего лишь удаление «мертвых» ставок, которые никто не занимает.

«Полностью сохраняются все выплаты. Ни один медицинский работник на себе не почувствует изменений», — заверила губернатора глава департамента Елена Левина.

Губернатор обещал проконтролировать это вопрос лично.

«Вы можете приводить в соответствие штатное расписание, но ни одного медицинского работника вы не сократите! Мы живём в условиях пандемии, когда на медработниках чудовищная нагрузка. Люди стоят в красной зоне, с напряжением работают в поликлиниках, без конца ездят по вызовам. И в этих условиях я не допущу, чтобы вы сократили хоть одного врача или медсестру. Кроме того, зарплата у медработников не должна уменьшиться. Обращаю на это ваше внимание. Это моя принципиальная позиция. Проконтролирую лично», — сказал Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ распространил, а затем опроверг информацию о том, что количество врачей сократилось в 54 регионах.