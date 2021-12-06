Порт-о-Пренс, , 21:18 — REGNUM Межамериканский банк развития (IDB) одобрил безвозмездное финансирование Гаити в размере 60 млн долларов США для повышения продовольственной безопасности сельских домохозяйств. Об этом сообщает информагентство Nation News со ссылкой на заявление банка.

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Программа будет финансово поддерживать внедрение фермерами сельскохозяйственных технологий. Меры направлены на борьбу с безработицей и голодом регионе.

Помощь будет оказана не только сельским, но и рыбацким хозяйствам. Часть денег планируется потратить на развитие инфраструктуры и транспортной системы. Средства будут выплачиваться 5 лет, начиная с 2022 года.

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