София, , 19:58 — REGNUM Министры экономики, туризма и культуры Болгарии подписали в Софии соглашение о развитии и поддержке туристической сферы страны. Об этом 6 декабря сообщило Болгарское национальное телевидение.

Туризм Pixel2013

Согласно официальной информации, суть нового документа состоит в привлечении дополнительных средств для финансирования крупных курортов и частных пансионов, а также создание новых турбаз и маршрутов на всей территории страны.

«Мы можем сконцентрировать свое внимание на культурном, историческом, религиозном и фестивальном направлениях указанной отрасли, — резюмировала глава министерства туризма Болгарии Стела Балтова. — Вложения в них окупятся сторицей».

С этим мнением согласилась министр экономики действующего правительства Болгарии Даниела Везиева:

«Будет разработан четкий план для поощрения инвестиций и содействия бизнесу крупных малых предприятий».

В свою очередь, болгарский министр культуры Велислав Милеков заявил, что его ведомство возьмет на себя обязательства по пропаганде болгарского туризма во всем мире.

Напомним, вопросы развития туристической сферы Болгарии были в повестке дня президентских и парламентских выборов в республике 14 ноября нынешнего года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии уникальным фрескам на холме Трапезица угрожает эрозия