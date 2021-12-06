Три министерства подписали соглашение о развитии туризма Болгарии
София, 6 декабря, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Министры экономики, туризма и культуры Болгарии подписали в Софии соглашение о развитии и поддержке туристической сферы страны. Об этом 6 декабря сообщило Болгарское национальное телевидение.
Согласно официальной информации, суть нового документа состоит в привлечении дополнительных средств для финансирования крупных курортов и частных пансионов, а также создание новых турбаз и маршрутов на всей территории страны.
«Мы можем сконцентрировать свое внимание на культурном, историческом, религиозном и фестивальном направлениях указанной отрасли, — резюмировала глава министерства туризма Болгарии Стела Балтова. — Вложения в них окупятся сторицей».
С этим мнением согласилась министр экономики действующего правительства Болгарии Даниела Везиева:
В свою очередь, болгарский министр культуры Велислав Милеков заявил, что его ведомство возьмет на себя обязательства по пропаганде болгарского туризма во всем мире.
Напомним, вопросы развития туристической сферы Болгарии были в повестке дня президентских и парламентских выборов в республике 14 ноября нынешнего года.