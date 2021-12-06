Астрахань, , 19:53 — REGNUM В Астраханской области к 6 декабря вакцинированы от коронавирусной инфекции 431 тыс. 973 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Вакцинация Mos.ru

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Оба этапа иммунизации прошли 350 тыс. 555 человек.

За период прививочной кампании в регион поступило 461 тыс. 950 доз вакцины «Спутник V», 20 тыс. 380 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 4 тыс. 730 доз вакцины «КовиВак», а также 75 тыс. 380 доз «Спутника Лайт».