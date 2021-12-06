6 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 21:16 — REGNUM Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обязал работников частного сектора пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, назвав приказ предупреждающим ударом. Требование вступит в силу с 27 декабря.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Ранее 6 декабря правительство Нью-Йорка сообщило о росте числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Де Блазио, который уходит в отставку через несколько недель, сообщил о новом требовании во время интервью на канале MSNBC утром 6 декабря.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я думаю, это проверка. Он скоро уйдет в отставку, поэтому он может сделать это в одностороннем порядке, и это ему не повредит. Но его коллеги могут наблюдать за тем, что произойдет. Если публика это съест, то другие мэры тоже попробуют это сделать. А если суды отменят приказ или тысячи рабочих уйдут в отставку, что ж, это проблема для преемника де Блазио», — пишет C.Mingus.

Билл де Блазио Nyc.gov

«Если вы станете калекой или умрете от укола, КТО заплатит? Правительство и производитель свободны от судебных исков», — отмечает underdog7l7l.

«И снова, может ли кто-нибудь объяснить, почему в этом году от COVID-19 умерло больше людей, чем в прошлом году, когда не было ни одной прививки?» — недоумевает justathought07.

«Если вы так беспокоитесь об этом, почему вы ждете до 27 декабря? В чем проблема начать это завтра… чем раньше, тем лучше, похоже, это ваш девиз, так почему бы не сделать это до того, как вы покинете свой пост…» — комментирует markr1955.

«На прошлой неделе ВОЗ подтвердила, что в мире никто не умер от «Омикрона». Симптомы слабые. Таким образом, данный приказ — это просто быстрый путь к иммунизации стада», — считает BritinUSA.

«Странная реакция на штамм, который на сегодняшний день вызвал НОЛЬ смертей в 24 странах, которые сообщили о случаях заболевания, по данным ВОЗ. Нагнетание страха в худшем его проявлении», — указывает TheTruth&NothingButTheTruth.

«По всем признакам «Омикрон» гораздо менее суров, чем «Дельта». Тем не менее его используют как предлог для еще большего количества ограничений и мандатов. Такое впечатление, что демократы просто ищут повод для еще большего авторитаризма!» — восклицает IndieXDem.

«Предотвращение ковида — это национальная шутка, если южная граница широко открыта и через нее лезут тысячи невакцинированных мигрантов», — напоминает FoxIsRight2.

«Увольте меня!!! Я не буду делать уколы! У моего брата было два мини-инсульта через шесть недель после двух уколов Moderna. Ему всего 47 лет», — рассказывает Tyronie.

Вакцинация от коронавируса в США (сс) U.S. Secretary of Defense

«Еще лучше, давайте просто наклеим золотые звезды на невакцинированных, чтобы привлечь внимание людей, и отправим их в концентрационные лагеря. Разве это не «диктатура» в городе? Де Блазио сошел с ума», — уверен dimsrdum.

«Очень любопытно. Я ожидаю, что в нашем будущем будет много гражданских судебных процессов. Руководители компаний и советы директоров должны быть очень осторожны в своих решениях по этому вопросу», — предполагает LetoII65.

Напомним, что апелляционный суд США остановил действие распоряжения президента Джо Байдена об обязательной вакцинации от COVID-19 в компаниях с численностью 100 человек и более.