Парамарибо, , 21:17 — REGNUM

Офицер Национальной армии Суринама задержан военной полицией за нарушение закона об обороте наркотиков. В его машине обнаружено более 500 кг кокаина. Об этом 6 декабря сообщает суринамское информагентство DBS со ссылкой на Министерство обороны.

Рынок в Суринаме Miranda

«В национальной армии не должно быть места организованной преступности. Офицеры давали клятву, и они должны служить с чистой совестью», — прокомментировала ситуацию министр обороны страны Кришна Маторера.

Между тем, сейчас в розыске находится другой бывший офицер армии, причастный к апрельскому делу о наркоторговле.

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