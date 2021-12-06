Парамарибо, 6 декабря, 2021, 21:17 — ИА Регнум.

Офицер Национальной армии Суринама задержан военной полицией за нарушение закона об обороте наркотиков. В его машине обнаружено более 500 кг кокаина. Об этом 6 декабря сообщает суринамское информагентство DBS со ссылкой на Министерство обороны.

Miranda Рынок в Суринаме

«В национальной армии не должно быть места организованной преступности. Офицеры давали клятву, и они должны служить с чистой совестью», — прокомментировала ситуацию министр обороны страныКришна Маторера.

Между тем, сейчас в розыске находится другой бывший офицер армии, причастный к апрельскому делу о наркоторговле.