Хэнань, Китай, 6 декабря, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Китае подведены итоги уборки урожая зерновых, который седьмой год подряд превышает планку в 650 млн тонн. Об этом 6 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные, обнародованные представителем Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Ван Минхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

В этом году объем урожая составляет 683 млн тонн, что на 2% больше показателей прошлого года. При этом особо подчеркивается, что положительного результата удалось достичь несмотря на экстремальные погодные условия, сложившиеся этим летом в основных сельскохозяйственных регионах. Это и проливные дожди в провинции Хэнань, и периодические засухи в северо-западных регионах.

Отмечается, что хороший урожай позволяет стране более уверенно чувствовать себя в сложных и нестабильных условиях современной международной обстановки.