Москва, , 19:43 — REGNUM Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым снегопадом. Об этом сообщили 6 декабря в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Снегоуборочная техника Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё до начала интенсивного снегопада коммунальная техника проведёт противогололёдную обработку тротуаров и проезжей части. После этого будет осуществляться механизированное подметание, которое будет сопровождаться повторной противогололёдной обработкой.

«Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации», — добавили в пресс-службе.

Сообщается также, что на опасных участках дорог будет организовано дежурство тягачей.

Напомним, ранее сегодня столичное управление МЧС России предупредило о сильном снегопаде и гололедице в Москве во вторник, 7 декабря. В департаменте транспорта столицы рекомендовали водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в этот день и пользоваться городским общественным транспортом.