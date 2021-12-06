Чжэньцзян, Китай, , 19:46 — REGNUM В уезде Аньцзи восточно-китайской провинции Чжэцзян прошли переговоры министра иностранных дел Китая Ван И с министром-координатором Индонезии по сотрудничеству с Китаем Лухутом Бинсаром Панджаитаном. Об этом накануне, 5 декабря, сообщает Синьхуа, отмечая особый вес Индонезии в объединении АСЕАН как страны, где находится штаб-квартира этой международной организации.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

Высказав поддержку Индонезии в проведении в будущем году саммита «Группы двадцати», китайский министр выразил надежду, что саммит сыграет важную роль в восстановлении мировой экономики. Отношения двух стран, по словам Ван И, имеют большое значение для создания сообщества единой судьбы человечества, а их взаимодействие задает темпы регионального и глобального развития и уже стало эталоном сотрудничества в борьбе с пандемией. За десять месяцев нынешнего года двусторонний торговый оборот вырос в годовом выражении на 50%. Приоритетными направлениями расширения этой тенденции китайская сторона считает кооперацию в энергетике и строительстве электромобилей.

Л.Б. Панджаитан, в свою очередь, поблагодарил КНР за помощь в поставках вакцин и других противоэпидемических средств и пообещал содействие Индонезии в реализации проектов сотрудничества в рамках «Пояса и пути». Стороны также обсудили совместные подходы и критерии демократии, согласившись с тем, что они должны отвечать национальным особенностям конкретных стран.