Тюмень, , 19:41 — REGNUM В тюменской исправительной колонии №2 заключённый совершил суицид. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Трагедия произошла 3 декабря. Погибшему было 24 года.

«Вызванные медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали. Предварительная причина смерти — суицид», — отметили в пресс-службе регионального управления УФСИН.

Отмечается, что по данному факту в УФСИН России по Тюменской области проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

По информации издания «Вслух.ру», заключённый в 2020 году был осужден к 12 годам лишения свободы по части 4. ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»).