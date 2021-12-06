Москва, 6 декабря, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли совместное решение о незамедлительной гуманитарной помощи населению Афганистана, сообщает 6 декабря пресс-служба Кремля.

Афганистан

Совместное заявление по этому вопросу было сделано по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания».

«Лидеры обеих стран выразили решительную поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, подчеркнув при этом необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны и обеспечения невмешательства в ее внутренние дела. Они также обсудили гуманитарную ситуацию в стране и приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи афганскому народу», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди продолжались 3,5 часа.