Якутск, , 19:29 — REGNUM Из 35 строящихся в Якутии жилых многоквартирных домов восемь признаны проблемными. Это один дом застройщика «МонолитСтрой», один дом застройщика «Рост», дом СК «Чороон», два дома СПФ «Черов и К», дом «Строймонтаж-2002», дом «Якутпромстрой» (ООО «Северная строительная компания») и дом ПИП «ИИТИИ» в с. Чурапча. Об этом ИА REGNUM заявила первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) Галина Новикова.

Стройка Марина Каширская © ИА REGNUM

По её словам, в начале 2021 года в Якутии было 11 проблемных объектов. За год введён в строй дом «Алмазной Короны Приполярья», и по двум домам ООО «Симиир» Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства выплатил компенсации.

Четыре объекта — два блока СПФ «Черов и К», вторая очередь «МонолитСтроя», дом РОФ ПИП «Иитии» в с. Чурапча по решению Арбитражного суда Якутии переданы Региональному фонду по защите участников долевого строительства для завершения строительства. Дом АО «Якутпромстрой» находится на стадии завершения, объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года. Кроме того, до конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию объект ООО «Рост».

Завершение строительства жилого здания «Строймонтаж-2002» реализуется через банкротство застройщика. Завершение строительства объекта ООО СК «Чороон» осуществляется силами застройщика.

Галина Новикова заявила, что по каждому проблемному объекту определены конкретные мероприятия по восстановлению прав обманутых дольщиков.