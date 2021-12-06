В Коми зафиксирован рекордный минимум по заболеваемости ковидом
Сыктывкар, 6 декабря, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Республика Коми по суточному приросту заболевших ковидом вышла на рекордный минимум за последние полтора месяца. Об этом в своем видеообращении заявил глава региона Владимир Уйба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
«За сутки выявлено 279 случаев — это самый низкий уровень вновь заболевших за полтора месяца. Среди заболевших нет ни одного привитого», — сообщил чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми число больных ковидом пополнили 279 человек, выздоровели — 60.