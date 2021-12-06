Москва, 6 декабря, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди завершились, сообщает 6 декабря ТАСС.

Kremlin.ru Нарендра Моди и Владимир Путин

Отмечено, что встреча двух лидеров продолжалась 3,5 часа.

Путин и Моди обсудили двусторонние отношения, мероприятия в формате БРИКС и взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, вопросы борьбы с терроризмом и положение в Афганистане.

Было отмечено развитие сотрудничества стран в экономике, финансовой сфере, энергетике, космических полётах и других отраслях. Кроме того, Путин отметил, что Россия планирует развивать военно-техническое сотрудничество с Индией.

Напомним, личная встреча Путина и Моди стала первой с 2019 года, когда два лидера общались на полях саммита БРИКС в столице Бразилии.