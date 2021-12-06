Петрозаводск, , 19:21 — REGNUM В Карелии строительством занимаются 22 организации, зарегистрированные в регионе, и только одна — «Специализированный застройщик «ЖК Александровский» — из Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM заявил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов.

Стройка Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

По его словам, доля петербургского застройщика на строительном рынке республики составляет 5,6%.

Как отметил министр, из 22 строительных организаций лишь восемь ведут строительство с использованием проектного финансирования.

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Добавим, что практически во всех регионах Арктики застройщики из других субъектов РФ занимают незначительную долю строительного рынка, что объясняется низкой маржинальностью строительства на Севере. Об этом говорит и сокращение заявок на строительство — в 2020 году в Карелии их выдано 1874, а за 9 месяцев 2021 года — 1062.

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