Челябинск, 6 декабря, 2021, 19:20 — ИА Регнум. В Челябинске местного жителя будут судить за хищение из кассы букмекерской конторы. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Тракторозаводского района, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

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Ему вменяют грабёж с применением насилия. По данным следствия, этот гражданин пытался выиграть деньги с помощью ставок на спорт. Он занял деньги у своего друга, продал имеющиеся у него ювелирные изделия, но затем всё проиграл в букмекерской конторе.

После проигрыша этот гражданин открыто похитил из кассы заведения 43 тыс. рублей. Охранник пытался воспрепятствовать этому, но получил удар в голову. Челябинец скрылся.