Тамбов, , 19:11 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Максим Егоров дал старт новому проекту «Дворы Тамбовщины». Проект предназначен для того, чтобы создать максимально комфортные условия для жизни большинства тамбовчан. Старт проекта означает, что в жизнь губернии внедряются принципиально новые подходы к благоустройству.

В одном из дворов Тамбова Tambov.gov.ru

На оперативном совещании с руководителями областных органов власти губернатор сообщил, что на реализацию проекта уже в следующем 2022 году будет направлено 500 миллионов рублей. Максим Егоров отметил, что на первом этапе реализации проекта будет отремонтировано не менее 50 дворов. Эти средства будут расходоваться при строгом учете реальных потребностей жителей.