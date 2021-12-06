Москва, , 19:09 — REGNUM Отношения России и США на сегодняшний день сравнимы с огромными «авгиевыми конюшнями», расчистить которые быстро вряд ли возможно, заявил 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные «авгиевы конюшни» сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их за несколько часов беседы вряд ли возможно», — сказал Песков.

По его словам, Владимиру Путину и Джозефу Байдену на предстоящих переговорах надо хотя бы ознакомить друг друга с обеспокоенностями и чётко обозначить свои позиции.

При этом Песков подчеркнул, что российско-американские отношения находятся в неудовлетворительном состоянии, и диалог хотя бы на некоторых направлениях уже можно считать позитивным.

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