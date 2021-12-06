Кюстендил , , 19:07 — REGNUM Суд болгарского города Кюстендил избрал содержание под стражей в качестве меры пресечения для подданного Королевства Марокко, который на протяжении последних полутора месяцев дважды пытался нарушить болгарско-сербскую границу и оказывал сопротивление пограничникам. Об этом 6 декабря сообщила софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, суд признал вину 30-летнего Хусейни Х. в том, что обвиняемый, находясь под санкциями по аналогичному правонарушению, 3 декабря нынешнего года вновь намеревался незаконно попасть на территорию сопредельного государства.

«Х. совершил действия в условиях рецидива, поскольку еще 25 октября нынешнего года он был приговорен к восьми месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения на три года, — констатировал судья Андрей Радев. — Учитывая вероятность того, что и на этот раз обвиняемый может скрыться, он будет находиться под круглосуточным наблюдением в следственном изоляторе».

По некоторым данным, апелляцию по поводу этого решения житель Марокко подавать не стал.

Напомним, ранее служебное правительство Болгарии направило на болгарско-турецкую и болгарско-греческую границы элитные армейские подразделения для противодействия незаконной миграции. Предполагается, что в новом году вооруженные силы будут использованы для охраны болгарско-сербской и болгарско-румынской границ.

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