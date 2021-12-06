Вологда, 6 декабря, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Восемь сотрудников правительства Вологодской области отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«Постановлением главного санитарного врача по Вологодской области государственные гражданские служащие отнесены к категориям граждан, которые должны пройти вакцинацию. Первым компонентом необходимо было привиться до 25 ноября, — напомнил начальник департамента государственной службы и кадровой политики Павел Смирнов. — Сотрудники региональных органов исполнительной государственной власти, отступившие от этого требования и не имеющие справки о медотводе от прививки или документа о недавно перенесенном коронавирусе, отстраняются от работы».

Всего на Вологодчине от коронавирусной инфекции первым компонентом привились более 525 тысяч человек, вторым — более 447 тысяч.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Вологодчины поддержало федеральный законопроект о QR-кодах.