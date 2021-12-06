Москва, 6 декабря 2021, 19:03 — REGNUM В понедельник, 6 декабря, в Москве прошла пресс-конференция, посвящённая старту нового развлекательно-образовательного проекта Российского движения школьников совместно со студией «Гранат» — #ШКЛТ. Это детский юмористический интернет-скетчком, который объединит в себе различные форматы и современные технологии. Актёрами шоу будут школьники, отобранные на кастингах в РДШ.
Общероссийский кастинг среди школьников от 7 до 15 лет начинается уже сейчас и завершится 11 февраля 2022 года. Затем в Москве и Подмосковье до апреля будут проходить съёмки первых 12 роликов, а уже с мая начнётся их показ.
ШКЛТ — партнёрский проект, который РДШ будет реализовывать совместно со студией «Гранат». Её основатель, актёр Дмитрий Грачёв, стал генеральным продюсером проекта. Креативными продюсерами будут Наталья Еприкян и Денис Привалов. Шоураннером Проекта станет Анатолий Бурносов, амбассадором выступил актёр и хореограф Егор Дружинин, в ШКЛТ он будет режиссером-постановщиком.
Отвечая на вопрос модератора, является ли новое скетч-шоу аналогом советской юмористической передачи «Ералаш», Дмитрий Грачёв отметил: «Я понимаю, у всех сразу возникает такая ассоциация, но мы хотим «Ералашу» оставить его славу и его прошлое и жить настоящим и будущим. Поэтому это всё-таки будет совсем не «Ералаш», это будет совершенно другой по подаче проект».
Он также пояснил название проекта: «Многие могут догадаться, что это производное от сленгового слова «школота» — то, как школьники себя иногда называют, и как их иногда называют взрослые».
Как представитель сценарно-креативной группы Наталья Еприкян рассказала о творческом содержании проекта: «Скетч будет представлять собой законченный мини-фильм — профессионально написанный, профессионально снятый. Мы хотим идти в ногу со временем и будем использовать новые технологии, в частности дипфейк, 3D-графику, дополненную реальность. Героями этих скетчей, естественно, будут школьники с их жизнью, проблемами — как школьными, так и вне школы». По её словам, у ребят будет возможность попробовать себя не только в качестве актёров, но и в качестве сценаристов.
Выпуск скетча будет включать в себя разные форматы — от собственно историй до музыкальных пародий и трейлеров к несуществующим фильмам. Наталья Еприкян отметила, что ролики будут носить не только юмористический, но и образовательный, воспитательный характер, и в них будут задействованы исторические личности.
Амбассадор проекта рассказал о том, как пройдут кастинги.
Ирина Плещёва считает, что инфраструктура РДШ даст хорошие возможности для проведения кастингов.