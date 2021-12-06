Архангельск, 6 декабря, 2021, 19:01 — ИА Регнум. В Архангельской области стоматологией занимаются 35 государственных медицинских организаций, в том числе шесть стоматологических поликлиник, 22 стоматологических отделения и семь кабинетов в муниципальных учреждениях здравоохранения. Об этом ИА REGNUM заявил министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Инструменты стоматолога

Кроме того, в регионе работают восемь федеральных и ведомственных учреждений и более 170 негосударственных стоматологических кабинетов.

Министр уточнил, что в Архангельской области работают 47 школьных стоматологических кабинетов, шесть кабинетов в учреждениях среднего специального образования и два кабинета в высших образовательных учреждениях.

По его словам, все стоматологические кабинеты в государственных медорганизациях, имевшие лицензию в 2000 году, работают в настоящее время. Во всех городских и центральных районных больницах региона оказывается стоматологическая медпомощь. Средняя обеспеченность врачами-стоматологами по области составляет 4,2−4,3 на 10 000 населения, их число стабильно за последние 5 лет.

Отметим, что в отличие от большинства других регионов Арктики, в Архангельской области нет мобильных стоматологические кабинетов для лечения зубов жителей сельской «глубинки».