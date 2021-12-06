Тбилиси, , 20:27 — REGNUM Депутат грузинского парламента от оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили заявил, что грузинская Служба государственной безопасности на самом деле является русской, сообщает 6 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Хабеишвили сказал, что грузинская оппозиция воспринимает вызов на допрос в СГБ лидера «Единого национального движения» Ники Мелия как «политическую спецоперацию». Она считает это попыткой прямого запугивания оппозиционных лидеров и гражданских активистов. Власти хотят, чтобы люди вообще боялись участвовать в политических акциях.

По мнению Хабеишвили, СГБ превратилась в «контору» олигарха Бидзины Иванишвили и правящей партии «Грузинская мечта».

Кроме того, грузинский парламентарий обвинил СГБ в том, что она реально действует в интересах России.

«Вы думаете, что СГБ — грузинская? На самом деле она — русская! И служит русским интересам!» — заявил Хабеишвили.

Напомним, что 6 декабря лидер грузинской оппозицияя Ника Мелия отказался явиться на допрос в СГБ Грузии, куда его вызвали в связи с делом о попытке государственного переворота.