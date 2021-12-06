Германия не согласна с новыми предложениями Ирана по ядерной сделке
Берлин, 6 декабря, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Предложения, внесённые Тегераном на минувших переговорах в Вене, не устраивают Берлин, сообщила 6 декабря журналистам представитель МИД Германии Андреа Зассе.
Ядерная программа Ирана
Она пояснила, что в Берлине по прошествии VII раунда консультаций в Вене «внимательно и тщательно» изучили предложенное Ираном. Германская сторона пришла к выводу, что «Иран нарушил почти все компромиссы, достигнутые ранее за несколько месяцев напряжённых переговоров».
«Мы рассчитываем, что иранская делегация после консультаций в Тегеране вернётся в Вену с реалистичными предложениями».
Напомним, Тегеран требует, чтобы США сняли с него санкции и вернулись в Совместный всеобъемлющий план действий (ядерная сделка): на этих условиях Иран согласен выполнять свои обязательства по ядерной программе.