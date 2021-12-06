Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга утвердило новые тарифы на оплату утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе комитета по тарифам Петербурга.

Pressa40.ru Платёжка за вывоз ТКО

Конкурсный отбор на работу ТКО выиграла компания АО «Невский экологический оператор», в связи с чем вводятся новые коммунальные тарифы, связанные с утилизацией ТКО.

С начала 2022 года услуга по обращению с ТКО перейдет из перечня жилищных в коммунальные, что ведет за собой изменения в тарифах.

Формула начисления платы будет выглядеть следующим образом: тариф регионального оператора * норматив накопления ТКО для 1 кв. м * общая площадь квартиры. А именно 969,70 руб./куб. м *0,0066 куб. * количество кв. м общей площади квартиры.

Стоит отметить, что рассматривался также вариант взимания платы из расчёта на человека, а не метры, но этот способ был бы выгоден только лицам, проживающим в квартирах с большой площадью. А живущим в стесненных условиях этот тариф обходился бы дороже.

Правительство Санкт-Петербурга не намерено отменять уже существующие льготы на оплату коммунальных услуг. Это прежде всего касается жителей города, чей расход на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышает максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи — 14%.

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