Архангельск, 6 декабря, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В Архангельской области стоматологическая заболеваемость стабильна, сопоставима с другими регионами страны и не превышает среднероссийские показатели. Об этом ИА REGNUM заявил министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский.

Василий Иванов ИА REGNUM Кабинет стоматолога-терапевта

По его словам, стоматологические обследования населения проводятся регулярно. Однако конкретных цифр по итогам обследования населения министр не привел.

Он подчеркнул, что бесплатная медпомощь при болезнях полости рта в Архангельской области оказывается в рамках системы обязательного медицинского страхования, за исключением зубного протезирования. Изготовление зубных протезов за счет средств федерального бюджета предусмотрено только Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, полным кавалерам орденов Славы, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам полиции.

Герштанский уточнил, что за счет региона социальная помощь в части стоматологии оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.