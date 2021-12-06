«Стабильно»: как оценить проблемы с зубами жителей Архангельской области?
Архангельск, 6 декабря, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В Архангельской области стоматологическая заболеваемость стабильна, сопоставима с другими регионами страны и не превышает среднероссийские показатели. Об этом ИА REGNUM заявил министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский.
По его словам, стоматологические обследования населения проводятся регулярно. Однако конкретных цифр по итогам обследования населения министр не привел.
Он подчеркнул, что бесплатная медпомощь при болезнях полости рта в Архангельской области оказывается в рамках системы обязательного медицинского страхования, за исключением зубного протезирования. Изготовление зубных протезов за счет средств федерального бюджета предусмотрено только Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, полным кавалерам орденов Славы, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам полиции.
Герштанский уточнил, что за счет региона социальная помощь в части стоматологии оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.