Киев, , 18:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских вооруженных формирований в Донбассе и ознакомился с оперативной ситуацией в зоне конфликта, сообщает 6 декабря пресс-служба офиса украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский на линии соприкосновения в Донбассе President.gov.ua

«В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения операции объединенных сил и поздравил военных с Днем вооруженных сил Украины», — указано в сообщении.

При этом Зеленский пообщался с военными, а также вручил им ценные подарки и государственные награды.

«Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим», — цитирует слова Зеленского пресс-служба его офиса.

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