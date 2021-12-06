Киев, 6 декабря 2021, 18:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских вооруженных формирований в Донбассе и ознакомился с оперативной ситуацией в зоне конфликта, сообщает 6 декабря пресс-служба офиса украинского президента.
«В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения операции объединенных сил и поздравил военных с Днем вооруженных сил Украины», — указано в сообщении.
При этом Зеленский пообщался с военными, а также вручил им ценные подарки и государственные награды.
«Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим», — цитирует слова Зеленского пресс-служба его офиса.
Читайте ранее в этом сюжете: «Раскатали губу» — военное присутствие Канады на Украине увеличено не будет