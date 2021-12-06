Москва, , 18:53 — REGNUM Объем средств Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 декабря составил 13 трлн 886,331 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

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«На 1 декабря объём ФНБ составил 13 886 331,2 млн рублей или 12% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно $185 196 млн», — говорится в сообщении.

На 1 ноября объём Фонда национального благосостояния составлял 13 трлн 945,067 млрд рублей ($197 746 млн в эквиваленте), или 12,1% ВВП. Таким образом, за месяц он сократился на 58,74 млрд рублей.

При этом объём ликвидной части ФНБ в ноябре вырос до 8 трлн 491,742 трлн рублей ($113 251 млн) и достиг 7,4% ВВП.

На начало декабря на отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Банке России было размещено 38,561 млрд евро, 4,178 млрд фунтов стерлингов, 600,304 млрд японских иен, 226,702 млрд китайских юаней, 405,708 тонны золота в обезличенной форме и 251,2 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ. РФ было размещено 531,238 млрд рублей.