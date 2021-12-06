Вологда, 6 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Правительство Вологодской области одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предполагающий использование QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

В числе поддержавших законопроект — главный эпидемиолог региона Татьяна Курганова.

«Мы полностью одобряем этот закон, потому что он, действительно, дает возможность вести объективный контроль, создает систему соблюдения ограничительных мер. Это позволит людям не менять их привычный образ жизни и посещать все мероприятия и общественные места, при этом чувствуя себя спокойно и уверенно. Все это важно для борьбы с эпидемией», — цитирует Курганову ИА «Вологда Регион».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября противники вакцинации и QR-кодов устроили потасовку в заксобрании Вологодчины, в результате которой был травмирован сотрудник Росгвардии. Заведено уголовное дело.