Правительство Вологодской области поддержало законопроект о QR-кодах
Вологда, 6 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Правительство Вологодской области одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предполагающий использование QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
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В числе поддержавших законопроект — главный эпидемиолог региона Татьяна Курганова.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября противники вакцинации и QR-кодов устроили потасовку в заксобрании Вологодчины, в результате которой был травмирован сотрудник Росгвардии. Заведено уголовное дело.