6 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:31 — REGNUM В преддверии разговора по видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом канал Fox News предоставил фотографии со спутников, на которых видны российские войска около границы с Украиной. Спутниковые снимки были собраны компанией Maxar Technologies за последний месяц.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Разговор Путина и Байдена назначен на 7 декабря. Издание отмечает, что Байден пообещал во время беседы выразить обеспокоенность США по поводу российской военной деятельности на границе и «подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Русские видят, как мы убираем статуи наших военных лидеров. Мы просто не понимаем, что такие, казалось бы, незначительные действия значат для другой культуры. Из-за Байдена русские и китайцы не ценят нас. Они видят в нас нацию, находящуюся в упадке. Так кто же несет ответственность за то, что у них сложилось такое впечатление? И, что еще важнее, ошибаются ли они?» — пишет knobby.

«Хороший вопрос. На данный момент, к сожалению, они не ошибаются. Можно надеяться, что все изменится, но шансы, похоже, не в пользу США», — отвечает ilfautcroire265.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Путин не уважает нынешнего президента Америки, как и Китай. Россия будет делать все, что ей заблагорассудится, наращивая свои вооруженные силы, а Китай будет продвигаться вперед с планами строительства своей первой военной базы в Атлантике. Они приближаются, и им ничуть не угрожает Байден, который едва держится на ногах», — считает peace-maker59.

«После того как Байден бросил граждан США и наших союзников в Афганистане и пошел дальше, не желая и пальцем пошевелить для их спасения, он показал слабость своей администрации», — указывает StudlyMeganuts2.

«Каковы стратегические интересы США на Украине? Это проблема ЕС. Украина не является членом НАТО. Лучшее, что мы можем сделать, это экономические санкции — возможно, возобновить противодействие трубопроводу «Северный поток 2». Если Байден возьмет на себя какие-либо военные обязательства, он оставит заднюю дверь открытой для китайцев, чтобы они могли забрать Тайвань. Наши европейские союзники должны быть обеспокоены гораздо больше, чем мы. Оглядываясь на позиции Байдена во внешней политике, я уверен, что какой бы шаг он ни сделал, он будет неправильным», — размышляет MaconSense.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По мнению Брэндона, третья мировая война — вполне вероятная реальность. Наше внутреннее социальное разрушение, вызванное тем, что демократы допускают преступность и способствуют сокращению расходов на полицию, демонстрирует России и Китаю (близким союзникам), что пришло время совместно атаковать и уничтожить их врага. Слабый лидер, слабые вооруженные силы, разобщенное население, расовые и экономические конфликты, протестующая молодежь… Добавьте к этому слабые вооруженные силы и зависимость от офшорного производства. Мы не сможем защитить нашу нацию от любого конфликта с такой маленькой страной, как Северная Корея, не говоря уже о двух сверхдержавах. Боже, спаси нас!» — паникует Watchurback.

«Россия и Китай воодушевлены слабой и беспомощной администрацией Байдена. Заметьте, насколько более агрессивными они стали после того, как Трамп лишился президентства? Еще одна демонстрация того, что Америка становится слабой. И, очевидно, только половина людей в Соединенных Штатах понимает, насколько это серьезно. Китай начнет контролировать полупроводниковую промышленность, если захватит Тайвань. Россия пытается сделать себя финансово независимой от нас», — подчеркивает enoughgiveaway.

«Напряжение между Россией и США растет из-за украинской границы». А как насчет роста напряженности на границе между США и Мексикой, через которую лезут тысячи мигрантов?» — негодует brotherandysage.

«Как насчет напряжения, растущего между американцами и… демократами?» — продолжает seminolewindy.

«Согласен, они просто закрывают на это глаза. К сожалению, этой стране конец», — отвечает CheatToWin2020.

Напомним, что ранее журналисты The Wall Street Journal указали, что президент Соединённых Штатов Джозеф Байден не может защитить интересы страны. Проводимая им политика уже привела к тому, что Россия, Китай и Иран не воспринимают главу Белого дома всерьёз, поскольку он не может проявить силу.

Нежелание американского лидера наращивать продажи оружия Украине расстраивает журналистов. Также они негативно восприняли и решение Байдена обсудить с Владимиром Путиным основные вопросы внешнеполитической повестки, так как уверены, что прошлый диалог двух лидеров «сделал Россию агрессивнее».