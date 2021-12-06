Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал солидарность с горожанами, недовольными несвоевременной уборкой снега с улиц города после недавних сильных снегопадов. Об этом глава города сказал 6 декабря в своем радиообращении к петербуржцам.

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, работа городских служб по устранению последствий снежного циклона «Бенедикт» велась в непростых условиях, однако это не оправдывает допущенные ошибки.

«В целом дорожники справились с трудной задачей. В первую очередь обеспечили транзит транспорта и пешеходов. Вместе с тем недовольство петербуржцев сроками уборки разделяю. Профильным руководителям даны необходимые указания. Усилена работа по взаимодействию с местным самоуправлением, с федеральными структурами, от которых также зависит уборка, ее скорость на местах», — заявил губернатор.

Беглов обратил особое внимание на то, что своевременной уборке города мешает автотранспорт, припаркованный на улицах с нарушением правил дорожного движения. «Будут сделаны организационные выводы», — пообещал губернатор.

Напомним, начиная с 30 ноября 2021 года в Петербурге начались сильные снегопады. По данным Смольного, высота выпавшего за неделю снега превысила 34 см. Уборкой улиц днем в среднем было занято более 1000 единиц техники и 1190 работников ручного труда, ночью — свыше 1100 машин и 430 человек. Территории зеленых насаждений приводили в порядок ежедневно в среднем еще около 200 единиц техники и 650 специалистов садово-парковых предприятий.

Тем не менее, неубранный снег привёл к транспортному коллапсу в районе поселка Шушары, на Московском шоссе Петербурга, который удалось устранить лишь спустя двое суток.

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В Смольном напоминают, что за нарушение порядка уборки территорий и кровель зданий от снега и наледи предусмотрен штраф от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.