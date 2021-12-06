Ханты-Мансийск, 6 декабря, 2021, 18:45 — ИА Регнум. В Югре определён целевой набор для студентов-медиков на 2022 год. Из них 70% обучатся за счёт бюджета Ханты-Мансийского автономного округа с условием возвращения и работы в регионе, сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

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По словам Дренина, квоты сформированы на базе прогнозных значений рынка труда, на основе предложений, которые поступили от отраслевых органов исполнительной власти Югры. Таки образом квота по педагогическим специальностям составляет до 40%, и 70−75% — по медицинскому профилю.

Целевиков будут набирать в Сургутском государственном университете, Сургутском педагогическом университете, Югорском госуниверситете, Ханты-Мансийской медицинской академии и Нижневартовском государственном университете.