Бухарест, , 18:45 — REGNUM Представители крупнейших профсоюзов работников образования Румынии объявили о начале бессрочной акции протеста с требованием повышения с 1 января 2022 года заработной платы учителям школ, ПТУ и колледжей, а также преподавателям высших учебных заведений страны. Об этом 6 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

Соответствующая петиция, поданная на рассмотрение правительства Румынии, была подписана 163 813 педагогами из всех регионов страны. Кураторами акции выступили Федерация свободных профсоюзов образования, Федерация профсоюзов учителей Spiru Haret и Национальная федерация преподавателей Alma Mater.

«Мы попросили Деда Мороза в лице президента и премьера Румынии подарить нам надежду на достойную оплату труда, — говорится, в частности, в послании. — В противном случае, румыны не смогут получать достойное образование».

Напомним, зарплата преподавателя в Румынии является одной из самых низких среди представителей бюджетной сферы. Ранее большинство правительственных программ страны по поддержке системы образования завершались фиаско.

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